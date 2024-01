Salon du recrutement et de l’alternance Drôme Ardèche 2024 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-15

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une alternance ? Le salon est de retour pour une nouvelle édition le 14 et 15 février 2024. Au cœur d’un événement dynamique et expérientiel, venez rencontrer les professionnels du secteur Drôme-Ardèche.

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clemenceau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes samuel.dugast@ebra.fr



