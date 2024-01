Full Techno Festival (Closing) Mistral Palace Valence, samedi 10 février 2024.

Full Techno Festival (Closing) Mistral Palace Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:30:00

fin : 2024-02-10 04:00:00

Après une 1er édition sold out, le FULL TECHNO FESTIVAL remet ça à La Barrack (opening) et au Mistral Palace (closing) pour une 2ème édition mouvementée, 2 line-up pointus aux 2 meilleures adresses valentinoises.

CB et Petits prix au bar

EUR.

Mistral Palace 12 rue Pasteur

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@mistralpalace.com



L’événement Full Techno Festival (Closing) Valence a été mis à jour le 2024-01-22 par Valence Romans Tourisme