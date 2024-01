Parlons vélo ! – Le Cause Toujours Le Cause Toujours Valence, samedi 13 janvier 2024.

Parlons vélo ! – Le Cause Toujours Le Cause Toujours Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 11:00:00

fin : 2024-01-13 12:00:00

Avec l’association « Les Re-cyclettes »

Une permanence pour parler vélo à Valence chaque 2ème samedi du mois !

.

Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lecausetoujours@gmail.com



L’événement Parlons vélo ! – Le Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2023-12-29 par Valence Romans Tourisme