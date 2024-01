Le Cause Toujours Causerie des familles Le Cause Toujours Valence, mercredi 10 janvier 2024.

Le Cause Toujours Causerie des familles Le Cause Toujours Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 16:30:00

fin : 2024-01-10 17:45:00

Une causerie pour échanger sur nos astuces et se rencontrer en famille. Un temps d’échange pour les parents et un espace de jeux pour les enfants (tout âge).



Animée par Elsa du Cause Toujours et Vanessa de la MPT du Centre-ville

Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lecausetoujours@gmail.com



