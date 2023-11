Marché de Noël fermier et artisanal Valençay, 17 décembre 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Le traditionnel marché de Noël organisé par le CIVAM se déroulera sous la halle au blé..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00.

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



The traditional Christmas market organized by the CIVAM will take place under the wheat hall.

El tradicional mercado navideño organizado por el CIVAM tendrá lugar en el pabellón del trigo.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt, der vom CIVAM organisiert wird, findet in der Weizenhalle statt.

