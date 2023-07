Marché de producteurs et d’artisans Valençay Catégories d’Évènement: Indre

Valençay Marché de producteurs et d’artisans Valençay, 15 juillet 2023, Valençay. Valençay,Indre Rencontre avec des professionnels du territoire et découverte des savoir-faire locaux. Petite restauration et animation musicale sur place..

Samedi 2023-07-15 17:00:00 fin : 2023-07-15 22:00:00. . Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



Meet local professionals and discover local know-how. Snacks and musical entertainment on site. Conozca a profesionales locales y descubra el saber hacer local. Aperitivos y música en directo in situ. Treffen mit Fachleuten aus der Region und Entdeckung des lokalen Know-hows. Kleine Snacks und musikalische Unterhaltung vor Ort.

