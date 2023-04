Sportez-vous bien La plage Bonneuil – Théatre de verdure, 28 juillet 2023, Valdivienne.

Découverte du canoë de 15h à 17h. Foot, bad et tennis de 18h à 20h..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 20:00:00. .

La plage Bonneuil – Théatre de verdure Valdivienne

Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of canoeing from 3pm to 5pm. Soccer, badminton and tennis from 6pm to 8pm.

Descubrimiento del piragüismo de 15.00 a 17.00 h. Fútbol, bádminton y tenis de 18:00 a 20:00.

Entdeckung des Kanus von 15:00 bis 17:00 Uhr. Fußball, Bad und Tennis von 18:00 bis 20:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP