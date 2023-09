Forum Installation Transmission Valdahon Valdahon, 18 octobre 2023, Valdahon.

Forum Installation Transmission Mercredi 18 octobre, 13h30 Valdahon

Ce forum, à destination des porteurs de projet, des futurs cédants et agriculteurs en recherche d’associés, a pour objectif de partager des expériences par des témoignages, de faire connaître des outils et structures d’accompagnements, et de favoriser la création de lien entre tous les participants.

Celui-ci aura lieu le mercredi 18 octobre 2023 à VALDAHON (Espace Ménétrier – 16 rue de l’Eglise)

25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T13:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

