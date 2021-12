VALD Zénith de Toulouse, 21 octobre 2022, Toulouse.

VALD

Zénith de Toulouse, le vendredi 21 octobre 2022 à 20:00

« Multi-récidiviste, le maître du rap français, à la plume affutée, expert niveau second et dixième degrés, est de retour!

En 2018 son deuxième album, « XEU », a reçu un accueil unanime ; de la part de ses fans mais aussi de la profession. Derrière est venu, un an plus tard, le temps de « Ce monde est cruel », disque certifié Or deux semaines à peine après sa sortie, accompagné d’une Accor Arena à guichets fermés en novembre 2019.

Une consécration freinée en plein élan dans sa dynamique live par une satanée parenthèse désenchantée, mais qu’à cela ne tienne, Vald s’est recentré sur l’activité plus sédentaire de producteur (à travers le label Echelon), une collaboration sur l’album « Horizon vertical » partagé avec Heuss l’Enfoiré et des featurings avec GIMS, Naps, Koba LaD, Sadek, 7 Jaws et Kore.

Le rappeur est revenu en juin avec le single « Footballeur », un clip toujours fidèle à son humour unique et décalé, mais dans un registre musical différent qui laisse tout imaginer pour la suite. La suite ? Un quatrième album et un retour au live, tous deux attendus avec impatience ! »

https://youtu.be/M1uedhyydjE Producteur : Live Nation Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00 / toulouse@box.fr

Rap / Hip Hop

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:00:00 2022-10-21T00:00:00