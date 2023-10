CONCERT CLASSIQUE VALCABRERE Valcabrère, 30 novembre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

CONCERT CLASSIQUE AU VAL’CAFE

avec Doriane GABLE – Violoniste soliste au sein de l’Opéra national de Paris

et Emmanuel PETIT – Violoncelliste-Membre de l’Orchestre National de France

En soutien au Val’Café

Participation libre

Sur inscription avant le 23/11/2023.

2023-11-30 17:30:00 fin : 2023-11-30 . .

VALCABRERE Val’Café

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



CLASSICAL CONCERT AT THE VAL’CAFE

with Doriane GABLE – Violin soloist with the Opéra national de Paris

and Emmanuel PETIT – Cellist-Member of the Orchestre National de France

In support of Val’Café

Free admission

On registration before 23/11/2023

CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA EN EL VAL’CAFE

con Doriane GABLE – Violín solista de la Ópera Nacional de París

y Emmanuel PETIT – Violonchelista de la Orquesta Nacional de Francia

En apoyo del Val’Café

Entrada gratuita

Previa inscripción antes del 23/11/2023

KLASSISCHES KONZERT IM VAL’CAFE

mit Doriane GABLE – Violinsolistin der Pariser Nationaloper

und Emmanuel PETIT – Violoncellist-Member of the Orchestre National de France

Zur Unterstützung des Val’Café

Teilnahme an der Veranstaltung frei

Auf Anmeldung vor dem 23/11/2023

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65