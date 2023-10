Atelier – Eveil musical VALCABRERE Valcabrère, 25 octobre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

Pour les enfants de 4 à 8 ans.

L’association Era Fabrica commence les ateliers mensuels d’éveil musical au Val Café.

Entre percussions, chants, danse, les enfants s’éveilleront à un univers musical lors d’un atelier adapté à eux.

La 1ère séance est offerte..

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

VALCABRERE à la maison dite de Batz, à côté du lavoir

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



For children aged 4 to 8.

The Era Fabrica association starts monthly early-learning music workshops at Val Café.

From percussion to singing and dancing, children will be introduced to a musical universe in a workshop tailored to their needs.

The 1st session is free.

Para niños de 4 a 8 años.

La asociación Era Fabrica pone en marcha talleres mensuales de música para el aprendizaje temprano en Val Café.

Desde percusión hasta canto y baile, los niños se iniciarán en el mundo de la música en un taller especialmente diseñado para ellos.

La 1ª sesión es gratuita.

Für Kinder von 4 bis 8 Jahren.

Der Verein Era Fabrica beginnt mit den monatlichen Workshops zur musikalischen Früherziehung im Val Café.

Zwischen Perkussion, Gesang und Tanz werden die Kinder in einem auf sie zugeschnittenen Workshop in eine musikalische Welt eingeführt.

Die erste Sitzung ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65