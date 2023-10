Chants du monde VALCABRERE Valcabrère, 21 octobre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

Partez pour un voyage avec « Les Timbrés de la voix »

la chorale vous emmènera faire le tour du monde avec des chants indiens, africains, roumains, espagnols,italiens, turc, yiddish, portugais…

Participation libre et nécessaire..

2023-10-21 18:00:00

VALCABRERE à la place centre du village

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



Take a trip with « Les Timbrés de la voix »

the choir will take you around the world with songs from India, Africa, Romania, Spain, Italy, Turkey, Yiddish, Portugal…

Free participation required.

Haz un viaje con « Les Timbrés de la voix »

el coro le llevará alrededor del mundo con canciones de la India, África, Rumanía, España, Italia, Turquía, yiddish, Portugal…

Participación libre y gratuita.

Begeben Sie sich auf eine Reise mit « Les Timbrés de la voix »

der Chor nimmt Sie mit auf eine Reise um die Welt mit indischen, afrikanischen, rumänischen, spanischen,italienischen, türkischen, jiddischen und portugiesischen Liedern…

Teilnahme frei und erforderlich.

