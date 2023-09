Soirée Etoilée VALCABRERE Valcabrère, 22 septembre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

Observez le ciel, avec le club d’astronomie de St Medard!

adulte : 2€

enfants : gratuit

Solution de repli à la salle Marcadieu de Valcabrère en cas de mauvais temps..

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . .

VALCABRERE église de st just de Valcabrère

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



Observe the sky with the St Medard Astronomy Club!

adults: 2?

children : free

In the event of bad weather, the Salle Marcadieu in Valcabrère can be used as an alternative.

¡Observe el cielo con el Club de Astronomía St Medard!

adultos : 2?

niños: gratis

Como alternativa, en caso de mal tiempo, se puede utilizar la Salle Marcadieu de Valcabrère.

Beobachten Sie den Himmel mit dem Astronomieclub von St. Medard!

erwachsene: 2?

kinder: kostenlos

Bei schlechtem Wetter können Sie in den Marcadieu-Saal in Valcabrère ausweichen.

