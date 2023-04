Valantino x Guests Les Disquaires, 26 avril 2023, Paris.

Le mercredi 26 avril 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Accès : 5 EUR

Découvrez « Vibrations » le premier projet de l’artiste strasbourgeois Valantino.

Formes sentimentales sur un fond de drill / trap mouvementé, c’est ce que propose Valantino à son public.

Musicien classique depuis petit, il a su affiner son oreille et ses envies dans le rap en démarrant sa carrière à Strasbourg en 2020 en indépendant. S’en suivit plusieurs single comme « plein la tête », « ciel », « 00:00 » ou encore « monument » qui ont su être appréciés et partagés par le public strasbourgeois via les plateformes de streaming et de nombreuses scènes locales.

Fin 2022, Valantino se plonge dans la création de son premier EP « Vibrations » au fil conducteur plus profond, plus impactant et autobiographique qui sortira en avril 2023.

Venez découvrir son univers lors d’une soirée dans la salle mythique des Disquaires, accompagné de plusieurs guests (Parsa Sabet / Nook / Lilly Liaz) pour un after release party mémorable.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Valantino x Guests