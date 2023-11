Concours de belote à Nuces Valady, 3 novembre 2023, Valady.

Valady,Aveyron

Concours de belote à la salle pour tous de Nuces.1 fois par mois de novembre à mars. Challenge sur les 5 dates..

2023-11-03 fin : 2023-11-04 . .

Valady 12330 Aveyron Occitanie



Belote competition at the salle pour tous in Nuces.1 time a month from November to March. Challenge on all 5 dates.

Concurso de belote en la Salle pour Tous de Nuces. Una vez al mes de noviembre a marzo. Desafío en 5 fechas.

Belote-Wettbewerb im Salle pour tous in Nuces.1 Mal pro Monat von November bis März. Challenge an allen 5 Terminen.

Mise à jour le 2023-10-26 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC