Marché des Producteurs de Pays Valady, 1 juillet 2023, Valady.

Valady,Aveyron

Marché 100 % producteurs en direct de nos terroirs : tous les samedis du 1 juillet au 26 août 2023 sur la place de l’église de Valady..

2023-07-01 fin : 2023-08-26 . .

Valady 12330 Aveyron Occitanie



100% local farmers’ market: every Saturday from July 1 to August 26, 2023 in Valady’s church square.

Mercado de productores 100% locales: todos los sábados del 1 de julio al 26 de agosto de 2023 en la plaza de la iglesia de Valady.

Markt 100 % Erzeuger direkt aus unserer Region: jeden Samstag vom 1. Juli bis zum 26. August 2023 auf dem Kirchplatz von Valady.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC