Marché Val Village Val-d’Isère, 4 décembre 2023, Val-d'Isère.

Val-d’Isère,Savoie

Le petit marché hebdomadaire du lundi commence à 8h et se termine en fin de journée. Installé au cœur du village, trouvez des produits locaux et frais chaque semaine !.

2023-12-04 08:00:00 fin : 2023-05-06 . .

Val Village

Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The weekly Monday market starts at 8 a.m. and ends at the end of the day. Located in the heart of the village, find local and fresh products every week!

El mercado semanal de los lunes comienza a las 8 de la mañana y termina al final del día. Instalado en el corazón del pueblo, ¡encontrará productos locales frescos todas las semanas!

Der kleine Wochenmarkt am Montag beginnt um 8 Uhr und endet am Ende des Tages. Im Herzen des Dorfes gelegen, finden Sie hier jede Woche frische, lokale Produkte!

Mise à jour le 2023-10-20 par Val d’Isère Tourisme