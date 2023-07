CROISIÈRES SUR LE BATEAU « LA GOGANE » A CHEFFES Val St Sulpice Cheffes, 12 juillet 2023, Cheffes.

Cheffes,Maine-et-Loire

Embarquez et laissez-vous surprendre ! Naviguez au départ de Cheffes sur la rivière Sarthe en Maine et Loire, en passant par les îles de Porte Bise et du Moulin d’Ivray ….

Val St Sulpice

Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Embark and let yourself be surprised! Sail from Cheffes on the Sarthe river in Maine and Loire, passing by the islands of Porte Bise and Moulin d’Ivray…

¡Suba a bordo y déjese sorprender! Navegue desde Cheffes por el río Sarthe, en Maine et Loire, pasando por las islas de Porte Bise y Moulin d’Ivray…

Gehen Sie an Bord und lassen Sie sich überraschen! Segeln Sie von Cheffes aus auf dem Fluss Sarthe in Maine et Loire, vorbei an den Inseln Porte Bise und Moulin d’Ivray …

