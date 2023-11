Fête de la montagne : Transpyros et Transfolie’s à Val Louron VAL LOURON Génos, 24 mars 2024, Génos.

Génos,Hautes-Pyrénées

Courses de ski-alpinisme ouverte à tous!

Défi déguisement – départ des courses 8h.

Stand de restauration, buvette pour se détendre en front de neige!

Organisé par le Ski Club de Val Louron.

Plus d’informations sur www.transpyros.fr.

2024-03-24 08:00:00 fin : 2024-03-24 17:30:00. .

VAL LOURON

Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ski-mountaineering races open to all!

Masquerade costume challenge – races start at 8 a.m.

Food and refreshment stands to relax on the snow front!

Organized by the Val Louron Ski Club.

Further information at www.transpyros.fr

Carreras de esquí de montaña abiertas a todos

Desafío de disfraces – las carreras comienzan a las 8 de la mañana.

Puestos de comida y refrescos para relajarse en la nieve

Organizado por el Club de Esquí de Val Louron.

Más información en www.transpyros.fr

Skitourenrennen für alle!

Verkleidungs-Challenge – Start der Rennen um 8 Uhr.

Essens- und Getränkestand, um sich an der Schneefront zu entspannen!

Organisiert vom Ski Club de Val Louron.

Weitere Informationen unter www.transpyros.fr

Mise à jour le 2023-11-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65