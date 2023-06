MONTAGNE ENERGIE Val Joli Châtel, 9 juillet 2023, Châtel.

MONTAGNE ENERGIE 10 – 21 juillet Val Joli 860 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Située à la frontière franco-suisse du domaine skiable des Portes du Soleil, la station de ski de Châtel se distingue de par son caractère de station-village familiale et conviviale. À 1200 m d’altitude, les chalets et l’habitat traditionnel de Châtel contribuent à l’identité de la station. C’est l’atout principal de Châtel, séjour de charme garanti !

Les nombreuses infrastructures d’accueil et de loisirs destinées aux jeunes font de Châtel un espace de vacances idéal, la station est d’ailleurs labélisée au niveau national « Famille Plus Montagne ». Station-village aux caractéristiques architecturales traditionnelles, domaine skiable à taille humaine, convivialité et accueil de qualité pour les familles : voilà donc les principaux atouts de Châtel !

HEBERGEMENT:

Chalet montagnard en plein coeur de Châtel

Chambres de 2 à 7 enfants

Chambres avec rangements suffisants

Chambres avec sanitaires privatifs

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Découverte de la cani-rando (balade harnachée avec les chiens et guidée par un professionnel, visite du chenil…)

Escalade

Accrobranche

Bob luge

Tir à l’arc

Parc C L’Aventure (plaine de jeux indoor)

Visite du village des chèvres

Bowling

Minigolf

Sortie piscine

Découverte du lac de Montriond avec baignade

Cinéma

Randonnées pédestres

Petit train touristique jusqu’au lac de Vonnes

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/val-joli-le-ete

Val Joli 671 route de Thonon Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/val-joli-le-ete »}] [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/val-joli-le-ete »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T00:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

sports de nature sports de plein air

Association ADAV