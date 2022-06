Val & Jean, 29 juillet 2022, .

Val & Jean



2022-07-29 – 2022-07-29

EUR Vendredi 29 juillet à 21h

Valentin et Jean, ce sont des amis

proches et ils essayent de le faire

ressentir dans leurs chansons, avec

des délires bien à eux qu’ils

partagent avec leur public. Ils

jouent ensemble depuis des

années, l’un à la guitare, l’autre à

l’accordéon et inversement. C’était

plutôt de la chanson festive entre

potes, qui après des années, a uni

par prendre forme.

Petite restauration et buvette

Petite restauration et buvette

