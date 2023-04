Festival Bouillez ! 1 rue du Château, 7 juillet 2023, Val en Vignes.

Venez bouillir de rire et d’émotions au 25ème Festival des arts de la rue Bouillez ! Avis à tous les festivaliers plusieurs compagnies se produiront sur le site du château de Bouillé-Saint-Paul avec au programme des rires, de la musique, des rêves, des frissons..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-08 . .

1 rue du Château

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come to boil with laughter and emotions at the 25th Festival of the street arts Bouillez! Notice to all festival-goers several companies will perform on the site of the castle of Bouillé-Saint-Paul with laughter, music, dreams and thrills.

¡Venga a hervir de risas y emociones en el 25º Festival de Artes de Calle de Bouillez! Aviso a todos los festivaleros: varias compañías actuarán en el recinto del castillo de Bouillé-Saint-Paul con risas, música, sueños y emociones en el programa.

Das 25. Straßenkunstfestival Bouillez wird Sie mit Lachen und Emotionen erfüllen! Auf dem Gelände des Schlosses von Bouillé-Saint-Paul treten mehrere Kompanien auf, die für Lachen, Musik, Träume und Nervenkitzel sorgen.

Mise à jour le 2023-04-13 par Maison du Thouarsais