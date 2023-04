Randonnée de la Vallée, 28 mai 2023, Val en Vignes.

Participez à une balade ludique qui vous mènera hors des sentiers battus au travers de paysages aussi variés que préservés..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take part in a fun walk that will take you off the beaten track through landscapes as varied as they are preserved.

Participe en un divertido paseo que le llevará fuera de los caminos trillados a través de paisajes tan variados como conservados.

Nehmen Sie an einer spielerischen Wanderung teil, die Sie abseits der ausgetretenen Pfade durch eine ebenso vielfältige wie unberührte Landschaft führt.

Mise à jour le 2023-04-15 par Maison du Thouarsais