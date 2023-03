PRINTEMPS A LA FERME – SEQUOIA Val-du-Maine Val-du-Maine Catégories d’Évènement: Mayenne

Mayenne Val-du-Maine . EUR 7.5 7.5 Du 20 mars au 20 juin 2023, Bienvenue à la ferme fête le printemps avec un programme bien garni proposé par les producteurs du réseau bienvenuealafermepaysdelaloire. Ce sont plus de 30 fermes qui vous ouvrent leurs portes pour présenter leurs métiers, productions, produitsfermiers et savoir-faire. L’occasion de vivre un moment ludique et pédagogique autour des saveurs de leurs terroirs. SEQUOIA

PÂTES SÈCHES, FARINES, LENTILLES

Dimanche 23 avril : de 9 h 30 à 18 h

Production en direct de pâtes, échange sur les méthodes culturales, marché de producteurs/artisans.

Restauration : pasta box proposée par le food truc La Canchan’Pasta (fournisseur des pâtes : Séquoia). Réservation conseillée avant le 13 avril au 06 83 74 38 08 au tarif de 7,50 €.

Accès : du bourg d’Épineux-le-Seguin / Val-du-Maine, prendre la direction de Bannes sur 1,4 km puis prendre à droite.

Axe Chémeré-Le Roi/Cossé-en-Champagne (D130). Au château d’eau, prendre la direction d’Épineux-le-Seguin sur 1,5 km puis prendre à gauche. Rencontrez nos agriculteurs lors d’une découverte ludique, pédagogique et savoureuse. Ici, vous êtes les bienvenus. poirierdavidjk@orange.fr +33 6 83 74 38 08 Val-du-Maine

