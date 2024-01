RANDONNÉE LA BLACK Val-du-Layon, samedi 30 mars 2024.

Val-du-Layon Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 17:30:00

fin : 2024-03-30 20:00:00

Amis VTTistes, randonneurs et traileurs, à vos calendriers ! Les Griffons vous convient à la 11e édition de la Black à Saint-Aubin-de-Luigné le samedi 30 mars 2024.

Venez partager en famille ou entre amis le plaisir de découvrir ou redécouvrir à la nuit tombante les sentiers des coteaux du Layon, au départ du domaine Blouin à Saint-Aubin-de-Luigné.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne (10€ adulte / 5€ enfant / ravitaillements & traditionnelle soupe à l’oignon inclus)

https://www.helloasso.com/…/asc…/evenements/la-black-1

Départ des randonnées au Domaine Blouin entre 17h30 et 20h.

Profitez d’une visite du Chai et dégustez les vins produits par le domaine. Pour l’occasion : 11 bouteilles achetées, la 12ème vous sera OFFERTE.

Côté rando, il y en a pour tous les goûts !

Partez au choix pour un circuit pédestre de 9 ou 14 km, un circuit VTT de 18, 30 ou 40 km et enfin nouveauté cette année, un parcours Gravel de 60 km (non balisé, trace .gpx à suivre sur son propre GPS)

Ravitaillements sur tous les parcours et combo convivialité-grimpettes dans les côteaux garanti !

Et après l’effort, profitez d’un repas au domaine Blouin.

Cette année, un food truck de crêpes sera également présent sur place pour régaler les petits et grands gourmands (prévoyez votre monnaie) !

A noter que dans une démarche éco-responsable, aucun gobelet ne sera donné sur les ravitaillements ni lors du repas au domaine Blouin. Chaque participant doit ainsi prévoir sa propre éco-cup. Des éco-cup à l’effigie de la rando et des Griffons seront mises à votre disposition au départ et à l’arrivée moyennant une caution de 1€.

Nous vous encourageons également à privilégier le co-voiturage compte tenu des capacités de stationnement limité sur Saint-Aubin.

N’attendez plus, inscrivez vous !

ATTENTION, inscription par internet ouverte aux 600 premiers participants !!!

Fermeture des inscriptions le 27 Mars à 23H59

Inscriptions sur place majorées (et suivants disponibilités car jauge limitée pour le repas)

Adultes: 14€

Enfants: 7€

Au plaisir de vous retrouvez pour fêter le printemps dans les côteaux !

La Team Griffons

Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire



