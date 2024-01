CINÉMA PLEIN AIR Val-du-Layon, samedi 7 septembre 2024.

CINÉMA PLEIN AIR Val-du-Layon Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 18:30:00

fin : 2024-09-07

Cinéma plein air

La 5ème Edition du Ciné Plein-air du comité des fêtes de St Lambert du Lattay est annoncée pour le samedi 7 septembre 2024 au Parc Ludovic Piard.

La soirée commencera dès 18h30 avec la présence d’Alexandre Giet qui nous présentera son « show musical » pour profiter d’un moment de détente tout en prenant l’apéro!

Puis dès 21h vous aurez le plaisir de visionner sur un écran géant le film familial «Le Loup et le lion» de Gilles de Maistre!

Et n’oubliez pas également qu’une restauration complète sera disponible sur place( sandwichs saucisses, frites etc)!

Sans oublier le feu d’artifice tiré à 23h et ouvert à tous!

100 transats seront disponibles sur place mais vous pouvez prévoir votre couverture, siège, etc.

A très vite

6€/ adulte

3€/enfant(3-15 ans)

15€ pour deux adultes et deux enfants

EUR.

Parc Ludovic Piard

Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetessldl@gmail.com



