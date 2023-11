MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL Val-du-Faby, 16 décembre 2023, Val-du-Faby.

Val-du-Faby,Aude

L’association Facette vous propose son marché artisanal de Noël le samedi 16 décembre.

Rendez-vous de 10h à 18h, sous la batteuse à Fa, pour découvrir tout l’artisanat local.

Restauration et vin chaud sur place..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie



The Facette association will be holding its Christmas craft market on Saturday December 16.

Join us from 10am to 6pm, under the threshing machine in Fa, to discover all the local crafts.

Food and mulled wine available.

La asociación Facette celebra su mercadillo navideño de artesanía el sábado 16 de diciembre.

Acércate de 10:00 a 18:00, bajo la trilladora de Fa, para descubrir toda la artesanía local.

Comida y vino caliente in situ.

Die Association Facette bietet Ihnen am Samstag, den 16. Dezember, ihren kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt an.

Treffen Sie sich von 10 bis 18 Uhr unter der Dreschmaschine in Fa, um das gesamte lokale Kunsthandwerk zu entdecken.

Verpflegung und Glühwein vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises