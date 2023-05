ARTISTES À SUIVRE, 18 mai 2023, .

Durant le week-end de l’Ascension, Artistes à Suivre vous propose de découvrir 51 artistes dans divers lieux éphémères des villages de la Haute Vallée.

– JEUDI –

De 19h30 à 20h30 au Café de Fa – MUSIQUE : un concert intimiste avec Myriem, guitare, clarinette et voix.

A 21h au Café de Fa – CIRQUE : spectacle d’acrobatie poétique avec la Cie NI UNE NI DEUX, durée 20 mn.

– VENDREDI –

De 10h à 21h, place du foyer de Rouvenac – LA CAPSULE : camion atelier labo du collectif Agit’HÉ. Expo-démo le matin et petits ateliers ouverts au public les après-midi.

A 19h30 dans l’église de Fa – DANSE : Ilya, performance Butô autour de l’exposition de Fanny PALLARO, durée 15 mn.

A 20h au Domaine de Luzenac – PERFORMANCE : AB OVO USQUE AD MALA et en 1ère partie la Cie LA PRIMATE. Un feuilleton poétique inspiré de l’installation de Boris BOUCHARD, durée 15 mn.

A 20 h à l’Escapado de Fa – MUSIQUE / POÉSIE : improvisation autour de l’exposition de Tim BROWN, un mélange de sons improvisés qui connectent les paroles, la nature et le silence.

Nocturne jusqu’à 21h pour profiter des expositions.

A 21h au Café de Fa – CONCERT : DIXIT Quintet »cosmopolifunk » de la Hot Vallée de l’Aude.

– SAMEDI –

A 18h15 sur la place de Rouvenac – MUSIQUE : une joyeuse envolée avec le duo PASSANDA, harpe et chant, durée 30 mn, participation libre.

– DIMANCHE –

A 13h au Café de Fa – CONCERT : Duo MANO LIBRE, le joropo raconte avec poésie le quotidien des paysans de la Colombie et du Vénézuéla..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21

Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie



During the Ascension weekend, Artistes à Suivre offers you to discover 51 artists in various ephemeral places in the villages of the Haute Vallée.

– THURSDAY –

From 7:30 to 8:30 pm at the Café de Fa – MUSIC : an intimate concert with Myriem, guitar, clarinet and voice.

At 9pm at the Café de Fa – CIRCUS: a poetic acrobatic show with the Cie NI UNE NI DEUX, duration 20 mn.

– FRIDAY –

From 10am to 9pm, place du foyer de Rouvenac – LA CAPSULE : workshop truck of the collective Agit’HÉ. Exhibition-demo in the morning and small workshops open to the public in the afternoon.

At 7:30 pm in the church of Fa – DANCE : Ilya, Butô performance around the exhibition of Fanny PALLARO, duration 15 mn.

At 8pm in the Domaine de Luzenac – PERFORMANCE : AB OVO USQUE AD MALA and in 1st part the Cie LA PRIMATE. A poetic serial inspired by the installation of Boris BOUCHARD, duration 15 mn.

At 8pm at the Escapado de Fa – MUSIC / POETRY: improvisation around Tim BROWN’s exhibition, a mix of improvised sounds that connect words, nature and silence.

Nocturne until 9pm to enjoy the exhibitions.

At 9pm at the Café de Fa – CONCERT : DIXIT Quintet « cosmopolifunk » from the Hot Vallée de l’Aude.

– SATURDAY –

At 6:15 pm on the square of Rouvenac – MUSIC : a joyful flight with the duo PASSANDA, harp and singing, duration 30 mn, free participation.

– SUNDAY –

At 1pm at the Café de Fa – CONCERT : Duo MANO LIBRE, the joropo tells with poetry the daily life of the peasants of Colombia and Venezuela.

Durante el fin de semana de la Ascensión, Artistes à Suivre le propone descubrir a 51 artistas en diversos lugares efímeros de los pueblos de la Haute Vallée.

– JUEVES –

De 19:30 a 20:30 h en el Café de Fa – MÚSICA: concierto íntimo con Myriem, guitarra, clarinete y voz.

A las 21:00 h en el Café de Fa – CIRCO: espectáculo poético acrobático con la Cie NI UNE NI DEUX, duración 20 mn.

– VIERNES –

De 10.00 a 21.00 h, place du foyer de Rouvenac – LA CAPSULE : taller camión del colectivo Agit’HÉ. Exposición-demo por la mañana y pequeños talleres abiertos al público por la tarde.

A las 19.30 h en la iglesia de Fa – DANZA: Ilya, Butô performance en torno a la exposición de Fanny PALLARO, duración 15 mn.

A las 20 h en el Domaine de Luzenac – PERFORMANCE: AB OVO USQUE AD MALA y en la primera parte la Cie LA PRIMATE. Un serial poético inspirado en la instalación de Boris BOUCHARD, duración 15 mn.

A las 20h en el Escapado de Fa – MÚSICA / POESÍA: improvisación en torno a la exposición de Tim BROWN, una mezcla de sonidos improvisados que conectan palabras, naturaleza y silencio.

Nocturna hasta las 21h para disfrutar de las exposiciones.

A las 21h en el Café de Fa – CONCIERTO : DIXIT Quintet « cosmopolifunk » del Hot Vallée de l’Aude.

– SÁBADO –

A las 18.15 h en la plaza de Rouvenac – MÚSICA: un vuelo alegre con el dúo PASSANDA, arpa y canto, duración 30 minutos, participación libre.

– DOMINGO –

A las 13:00 h en el Café de Fa – CONCIERTO: Dúo MANO LIBRE, el joropo relata poéticamente la vida cotidiana de los campesinos de Colombia y Venezuela.

Während des Himmelfahrtswochenendes bietet Ihnen Artistes à Suivre die Möglichkeit, 51 Künstler an verschiedenen vergänglichen Orten in den Dörfern des Hochtals zu entdecken.

– DONNERSTAG –

Von 19:30 bis 20:30 Uhr im Café de Fa – MUSIK: Ein intimes Konzert mit Myriem, Gitarre, Klarinette und Stimme.

Um 21 Uhr im Café de Fa – KIRKUS: Poetische Akrobatikshow mit der Cie NI UNE NI DEUX, Dauer 20 Minuten.

– FREITAG –

Von 10:00 bis 21:00 Uhr, Place du foyer in Rouvenac – LA CAPSULE: LKW mit Laborwerkstatt des Kollektivs Agit’HÉ. Demo-Ausstellung am Vormittag und kleine, für die Öffentlichkeit zugängliche Workshops an den Nachmittagen.

Um 19:30 Uhr in der Kirche von Fa – TANZ: Ilya, Butô-Performance rund um die Ausstellung von Fanny PALLARO, Dauer 15 Minuten.

Um 20 Uhr in der Domaine de Luzenac – PERFORMANCE: AB OVO USQUE AD MALA und im ersten Teil die Cie LA PRIMATE. Eine poetische Seifenoper, inspiriert von der Installation von Boris BOUCHARD, Dauer 15 Min.

Um 20 Uhr im Escapado de Fa – MUSIK / POESIE: Improvisation rund um die Ausstellung von Tim BROWN, eine Mischung aus improvisierten Klängen, die Worte, Natur und Stille miteinander verbinden.

Nocturne bis 21 Uhr, um die Ausstellungen zu genießen.

Um 21 Uhr im Café de Fa – KONZERT: DIXIT Quintett « cosmopolifunk » aus dem Hot Vallée de l’Aude.

– SAMSTAG –

Um 18.15 Uhr auf dem Platz von Rouvenac – MUSIK: Ein fröhlicher Flug mit dem Duo PASSANDA, Harfe und Gesang, Dauer 30 Minuten, Eintritt frei.

– SONNTAG –

Um 13 Uhr im Café de Fa – KONZERT: Duo MANO LIBRE, der Joropo erzählt mit Poesie vom Alltag der Bauern in Kolumbien und Venezuela.

Mise à jour le 2023-04-27 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises