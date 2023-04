Evénement ce week-end : spectacle au Domaine de Villarceaux Val d’Oise – Chaussy, 29 avril 2023, Chaussy.

Evénement ce week-end : spectacle au Domaine de Villarceaux 29 et 30 avril Val d’Oise – Chaussy Gratuit

En résidence itinérante, le collectif Le Printemps du machiniste mène un projet qui se déploie sur deux saisons et se construit à partir de leur expérience dans le département. Le spectacle » Entièrement peuplée » sera joué dans les jardins du Domaine de Villarceaux le samedi 29 et dimanche 30 avril à 15h. Il s’agit d’un spectacle de théâtre et de marionnettes, pour tout publics, autour de la question du regard des autres, de l’image de soi, et du rapport au groupe. La pièce et les marionnettes ont été créés à partir de rencontres avec des habitants du Val d’Oise, et une petite exposition autour des personnages est installée en parallèle du spectacle dans la salle des communs.

Val d'Oise – Chaussy D142, Chaussy 95710 Chaussy 95710 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T16:00:00+02:00

2023-04-30T15:00:00+02:00 – 2023-04-30T16:00:00+02:00