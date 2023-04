Balade patrimoniale et musicale, 20 avril 2023, Val d'IssoireVal d'Issoire . Val d’Issoire Val d’Issoire,Haute-Vienne , Balade patrimoniale et musicale Val d’Issoire Haute-Vienne Val d’Issoire

Haute-Vienne Val d’Issoire Haute-Vienne Val d’Issoire . A 15h. Durée : 2h environ. Tarif : 5€/10€/15€/20€ au choix.

La tarification au choix vous permet de choisir le prix qui vous convient, selon vos désirs, vos moyens, et votre envie d’exprimer votre soutien.

Sur réservation. Dans le cadre du Festival Chambre de printemps.

Nicole Raynaud nous guide à travers les ruelles médiévales de Bussière-Boffy et nous raconte les histoires vraies ou légendaires de ce bourg pittoresque alors que les chanteurs du Trio Musica Humana rythment la balade avant un mini-concert à l’intérieur de l’église. On y parlera du Prince Noir, de la Mandragore et même du Radeau de la Méduse ! Val d’Issoire Val d’Issoire

