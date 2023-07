Visit’Ô Lim – Visite à la Ferme aux Cinq Sens Val d’Issoire, 21 juillet 2023, Val d'Issoire.

Val d’Issoire,Haute-Vienne

En compagnie de Bibi, le mouton fétiche, Julio vous promènera dans sa ferme traditionnelle et bio-dynamique dans laquelle vous verrez des vaches ferrandaises, des moutons berrichons, des chèvres poitevines, des poules, des oies des canards, et aussi un verger, les cultures dans le potager et les plantes aromatiques.A partir de 3 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau . Inscription obligatoire..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. EUR.

Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the company of Bibi, Julio’s fetish sheep, Julio will take you on a tour of his traditional, biodynamic farm, where you’ll see Ferrandaise cows, Berrichon sheep, Poitevin goats, chickens, geese and ducks, as well as an orchard, vegetable garden and aromatic plants.3 years and up. Children must be accompanied by an adult. Bring suitable clothing, shoes (closed-toe) and water. Registration required.

Acompañado por Bibi, su oveja favorita, Julio le llevará a recorrer su granja tradicional y biodinámica, donde podrá ver vacas Ferrandaise, ovejas Berrichon, cabras Poitevin, gallinas, ocas y patos, así como un huerto, un jardín de verduras y plantas aromáticas. Apto para niños a partir de 3 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Llevar ropa y calzado adecuados (zapatos cerrados), así como agua. Inscripción obligatoria.

In Begleitung von Bibi, dem Fetischschaf, führt Sie Julio über seinen traditionellen und biologisch-dynamischen Bauernhof, auf dem Sie Kühe aus Ferrandaises, Schafe aus Berrichons, Ziegen aus Poitevines, Hühner, Gänse, Enten und auch einen Obstgarten, die Kulturen im Gemüsegarten und die aromatischen Pflanzen sehen werden.Ab 3 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Bitte geeignete Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen . Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays du Haut Limousin