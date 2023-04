Balade récré-active en forêt à la lande de Frochet Val d'Issoire Catégorie d’Évènement: Val-d'Issoire

Balade récré-active en forêt à la lande de Frochet, 20 avril 2023, Val d'Issoire . Val d’Issoire, , Balade récré-active en forêt à la lande de Frochet Rue des Doctrinaires

Val d’Issoire

2023-04-20 – 2023-04-20 Rue des Doctrinaires Haute-Vienne Val d’Issoire . RDV à 15h sur le parking de la butte de Frochet. Balade à partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Tarif : 3€/ personne à partir de 5 ans. Inscriptions obligatoires sur www.tourisme-hautlimousin.com, par téléphone au 05 55 68 12 79, par mail à info@tourisme-hautlimousin.com ou à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin (pôles de Bellac, le Dorat et Saint Pardoux). Amusez vous en parcourant ce site naturel protégé en compagnie d’Audrey (animatrice à la Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne) au travers des expériences sensorielles, des énigmes, des devinettes, la recherche d’empreintes d’animaux et la découverte de leur habitat, des pratiques artistiques dans la nature, des jeux… . A vivre en famille et entre amis pour une découverte hors du commun. Rue des Doctrinaires Val d’Issoire

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégorie d’Évènement: Val-d'Issoire Autres Lieu Val d'Issoire Adresse Val d'Issoire Ville Val d'Issoire Tarif Lieu Ville Rue des Doctrinaires Val d'Issoire

Val d'Issoire Val d'Issoire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val d'issoire /

Balade récré-active en forêt à la lande de Frochet 2023-04-20 was last modified: by Balade récré-active en forêt à la lande de Frochet Val d'Issoire 20 avril 2023

Val d'Issoire