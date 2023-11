SILO à Val d’Europe (77) Val d’Europe Jossigny Catégories d’Évènement: Jossigny

Seine-et-Marne SILO à Val d’Europe (77) Val d’Europe Jossigny, 3 novembre 2023, Jossigny. SILO à Val d’Europe (77) Vendredi 3 novembre, 20h30 Val d’Europe Silo Andrianandraina dit Silo Andrian ou Silo est un musicien multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et chef de formation malgache né en 1974 à Antananarivo (Madagascar). Il joue, chante et compose dans plusieurs genres musicaux qui vont de la musique improvisée (jazz, world jazz, blues) à la musique de variété en passant par la fusion, la soul et même le rap. Aimant tout sauf les étiquettes, il préfère se définir lui-même simplement comme un « ambassadeur de la belle musique malagasy »

Source Wikipedia – Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – Val d’Europe 64 rue de Tournan 77600 Jossigny Jossigny 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0679913114 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:00:00+01:00

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:00:00+01:00 MADAGASCAR LA REUNION Détails Catégories d’Évènement: Jossigny, Seine-et-Marne Autres Lieu Val d'Europe Adresse 64 rue de Tournan 77600 Jossigny Ville Jossigny Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Val d'Europe Jossigny latitude longitude 48.835371;2.753161

Val d'Europe Jossigny Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jossigny/