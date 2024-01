« HISTOIRES EN VADROUILLE » À VILLEMOISAN – VAL D’ERDRE AUXENCE Bibliothèque de Villemoisan Val d’Erdre-Auxence, samedi 23 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23

Animation « Histoire en vadrouille » le samedi 23 mars, proposées par les bénévoles du Réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou à la bibliothèque de Villemoisan.

Pour le plaisir des petits et des plus grands, les conteurs

bénévoles vous proposent de découvrir des histoires

drôles, poétiques, émouvantes, surprenantes et sportives.

À découvrir et à partager en famille ! Animées par les

bénévoles du réseau des bibliothèques des Vallées du

Haut-Anjou

Informations / réservations Office de tourisme de l’Anjou bleu

Officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

.

Bibliothèque de Villemoisan 3 rue de la Commanderie

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



