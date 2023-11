Fête Foraine Val-de-Scie, 18 novembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Venez vous amuser à la fête foraine d’Auffay ! Les manèges prennent place pour le week-end dans le centre bourg..

Samedi 2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Come and have fun at the Auffay funfair! The rides are set up for the weekend in the town center.

¡Ven a divertirte al parque de atracciones de Auffay! Los tiovivos tomarán el centro de la ciudad durante el fin de semana.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf dem Jahrmarkt in Auffay! Die Fahrgeschäfte nehmen für das Wochenende ihren Platz im Zentrum des Ortes ein.

