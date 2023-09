Atelier Couronne de fleurs séchées Val-de-Scie, 15 novembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Le programme d’atelier des Fabulettes vous propose cette semaine de vous initier aux fleurs séchées et de concevoir votre couronne ! Vous repartirez avec votre création. Un bon moment à partager entre amies !.

2023-11-15 19:00:00 fin : 2023-11-15 20:00:00. .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



This week, the Fabulettes workshop program invites you to try your hand at dried flowers and design your own wreath! You’ll go home with your own creation. A great time to share with friends!

Esta semana, el programa de talleres Fabulettes te invita a aprender a hacer flores secas y a diseñar tu propia corona Te irás a casa con tu propia creación. ¡Un momento estupendo para compartir con amigos!

Das Workshop-Programm von Les Fabulettes bietet Ihnen diese Woche die Möglichkeit, sich mit Trockenblumen vertraut zu machen und Ihren Kranz zu entwerfen! Sie werden mit Ihrer Kreation nach Hause gehen. Ein schöner Moment, den Sie mit Ihren Freundinnen teilen können!

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche