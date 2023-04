Journées Européennes du Patrimoine au Château de Bosmelet Château de Bosmelet, 16 septembre 2023, Val-de-Scie.

Le Château de Bosmelet vous invite à fêter les Journées du Patrimoine : ouverture de 10h à 19h.

Visites du château et des collections avec les propriétaires à 11h, 14h, 15h30 et 17h..

Samedi 2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . .

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Château de Bosmelet invites you to celebrate the Heritage Days: opening from 10 am to 7 pm.

Visits of the castle and the collections with the owners at 11am, 2pm, 3:30pm and 5pm.

El Château de Bosmelet le invita a celebrar las Jornadas del Patrimonio: abiertas de 10:00 a 19:00 horas.

Visitas al castillo y a las colecciones con los propietarios a las 11:00, 14:00, 15:30 y 17:00 horas.

Das Château de Bosmelet lädt Sie ein, die Tage des Kulturerbes zu feiern: Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.

Besichtigungen des Schlosses und der Sammlungen mit den Eigentümern um 11 Uhr, 14 Uhr, 15:30 Uhr und 17 Uhr.

