« Fragments de mémoire III : Les Grands Duos de productions de la Compagnie Alain Germain » Château de Bosmelet

Val-de-Scie

« Fragments de mémoire III : Les Grands Duos de productions de la Compagnie Alain Germain » Château de Bosmelet, 29 juillet 2023, Val-de-Scie. Avec Tatjana Gazdik (soprano), Andreas Jäggi (ténor), Dominique Gadmer (pianiste) et la participation exceptionnelle d’Alain Germain..

2023-07-29 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-29 . .

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



With Tatjana Gazdik (soprano), Andreas Jäggi (tenor), Dominique Gadmer (pianist) and the exceptional participation of Alain Germain. Con Tatjana Gazdik (soprano), Andreas Jäggi (tenor), Dominique Gadmer (pianista) y la participación excepcional de Alain Germain. Mit Tatjana Gazdik (Sopran), Andreas Jäggi (Tenor), Dominique Gadmer (Pianist) und der außergewöhnlichen Mitwirkung von Alain Germain.

