Randonnée découverte de la Chapelle de Notre Dame du Parc Office de Tourisme Terroir de Caux, 27 juillet 2023, Val-de-Scie.

Poursuivez la découverte du Terroir de Caux sur la boucle n° 5 au départ d’Auffay lors de laquelle vous découvrirez la Chapelle de Notre Dame du Parc accompagné de notre guide.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 13h45 ! Boucle de 12 km

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

2023-07-27 à 13:45:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Office de Tourisme Terroir de Caux Place du Général de Gaulle

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Continue the discovery of the Terroir de Caux on the loop n° 5 from Auffay during which you will discover the Chapel of Notre Dame du Parc accompanied by our guide.

Meeting point in front of the Tourist Office at 1:45 pm ! Loop of 12 km

Reservation required and number of participants limited.

Continúe el descubrimiento del Terroir de Caux en el bucle n° 5 desde Auffay durante el cual descubrirá la Capilla de Notre Dame du Parc acompañado por nuestro guía.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo a las 13:45 Circuito de 12 km

Reserva obligatoria y número de participantes limitado.

Setzen Sie die Entdeckung des Terroir de Caux auf dem Rundweg Nr. 5 ab Auffay fort, bei dem Sie die Kapelle Notre Dame du Parc in Begleitung unseres Führers entdecken.

Treffpunkt vor dem Office de Tourisme um 13:45 Uhr! 12 km lange Schleife

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

