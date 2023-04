Concert « Le Poême symphonique » Château de Bosmelet Val-de-Scie Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Concert « Le Poême symphonique » Château de Bosmelet, 22 juillet 2023, Val-de-Scie. Lauréats Concours de Corneille avec Romain Bockler (baryton) et Bor Zuljan (lute)..

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Winners of the Corneille competition with Romain Bockler (baritone) and Bor Zuljan (lute). Ganadores del concurso Corneille con Romain Bockler (barítono) y Bor Zuljan (laúd). Preisträger Concours de Corneille mit Romain Bockler (Bariton) und Bor Zuljan (Laute). Mise à jour le 2023-03-16 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

