Concert : Battan L’Otto 6 Place de la République, 21 juillet 2023, Val-de-Scie.

« Battan L’Otto vient confirmer avec sa musique, qu’à Rouen il y a une atmosphère propice pour composer du rock très inspiré… Côté style, on trouve chez Battan L’Otto, une forme de cabaret rock sombre, enveloppé de lyrisme et de poésie brumeuse… ».

2023-07-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-21 . .

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



« Battan L’Otto comes to confirm with his music, that in Rouen there is a propitious atmosphere to compose very inspired rock… In terms of style, Battan L’Otto has a dark cabaret rock style, wrapped in lyricism and hazy poetry… »

« Battan L’Otto confirma con su música que Ruán tiene la atmósfera adecuada para componer un rock muy inspirado… En términos de estilo, la música de Battan L’Otto es una forma de cabaret rock oscuro, envuelto en lirismo y poesía brumosa… »

« Battan L’Otto bestätigt mit seiner Musik, dass es in Rouen eine günstige Atmosphäre gibt, um sehr inspirierten Rock zu komponieren… Stilistisch findet man bei Battan L’Otto eine Form von düsterem Rockkabarett, umhüllt von Lyrik und nebliger Poesie… »

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité