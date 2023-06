Retraite aux flambeaux Val-de-Scie, 13 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Nous vous proposons un Parcours dans le bourg d’Auffay .

Rendez-vous devant la Mairie au niveau des halles ..

2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



We propose you a route in the village of Auffay.

Meeting point in front of the town hall at the level of the covered market.

Proponemos una ruta por la ciudad de Auffay.

Encuentro frente al ayuntamiento, a la altura del mercado cubierto.

Wir schlagen Ihnen einen Rundgang durch die Stadt Auffay vor.

Treffpunkt: vor dem Rathaus, auf der Höhe der Markthallen.

Mise à jour le 2023-05-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche