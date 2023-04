Concert « Nu Baroque » Château de Bosmelet, 8 juillet 2023, Val-de-Scie.

Le baroque mis à nu. Des arias aériens et épurés. Une plongée dans le répertoire pour voix, viole de gambe et guitare. Dialogue entre théorbe et la voix, couvrant de la musique Judéo Espagnol à la musique Baroque Italienne ou encore Anglaise. Un voyage musical dans le temps. Avec Mathieu Salama (contre-ténor), Olivier Pelmoine (théorbe et guitare baroque) et Bruno Angé (viole de gambe)..

2023-07-08 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Château de Bosmelet Route du Bosmelet

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Baroque laid bare. Aerial and pure arias. A dive into the repertoire for voice, viola da gamba and guitar. Dialogue between theorbo and voice, covering Judeo-Spanish music to Italian and English Baroque music. A musical journey through time. With Mathieu Salama (countertenor), Olivier Pelmoine (theorbo and baroque guitar) and Bruno Angé (viola da gamba).

Barroco al desnudo. Arias ligeras y puras. Una inmersión en el repertorio para voz, viola da gamba y guitarra. Diálogo entre la tiorba y la voz, desde la música judeoespañola hasta la música barroca italiana e inglesa. Un viaje musical a través del tiempo. Con Mathieu Salama (contratenor), Olivier Pelmoine (tiorba y guitarra barroca) y Bruno Angé (viola de gamba).

Der Barock wird entblößt. Luftige und schlichte Arien. Ein Eintauchen in das Repertoire für Gesang, Gambe und Gitarre. Ein Dialog zwischen Theorbe und Stimme, der von jüdisch-spanischer Musik bis hin zu italienischer und englischer Barockmusik reicht. Eine musikalische Reise durch die Zeit. Mit Mathieu Salama (Countertenor), Olivier Pelmoine (Theorbe und Barockgitarre) und Bruno Angé (Viola da Gamba).

