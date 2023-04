Concert : Les Jerry Lease 6 Place de la République, 7 juillet 2023, Val-de-Scie.

« Les quatre joyeux lurons des Jerry Lease ne se prennent pas au sérieux mais arborent le rock’n’roll le plus sérieusement du monde.(…)

L’osmose et la magie entre ces quatre desperados du rock’n’roll opèrent. Leurs CV aussi épais qu’une garbure béarnaise donneraient des frissons aux chasseurs de têtes de la Silicon Valley. ».

2023-07-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



« The four merry men of Jerry Lease don’t take themselves seriously, but they wear rock’n’roll in the most serious way possible

The osmosis and the magic between these four rock’n’roll desperados work. Their resumes as thick as a garbure béarnaise would give chills to Silicon Valley headhunters. »

« Los cuatro alegres hombres de Jerry Lease no se toman en serio a sí mismos, pero llevan el rock’n’roll con la mayor seriedad. (…)

La ósmosis y la magia entre estos cuatro desesperados del rock’n’roll funcionan. Sus currículos, tan espesos como una garbure béarnaise, darían escalofríos a los cazatalentos de Silicon Valley

« Die vier fröhlichen Jungs von Jerry Lease nehmen sich selbst nicht ernst, sondern tragen den Rock’n’Roll auf die ernsteste Weise zur Schau.(…)

Die Osmose und die Magie zwischen diesen vier Desperados des Rock’n’Roll wirken. Ihre Lebensläufe, die so dick sind wie eine Garbure Béarnaise, würden den Headhuntern im Silicon Valley das Blut in den Adern gefrieren lassen. »

