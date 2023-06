Tournoi homologué Val-de-Scie, 30 juin 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Nous vous proposons toute la journée, le Tournoi officiel homologué par la fédération Français du Club de tennis d’Auffay.

Vendredi 2023-06-30 à ; fin : 2023-07-14 . .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



We propose you all the day, the official Tournament approved by the French federation of the Tennis Club of Auffay

Le proponemos durante todo el día, el torneo oficial homologado por la federación francesa del Auffay Tennis Club

Wir bieten Ihnen den ganzen Tag über das offizielle, vom französischen Verband zugelassene Turnier des Tennisclubs Auffay an

Mise à jour le 2023-05-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche