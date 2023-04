Scène ouverte « Fête de la Musique » 6 Place de la République, 21 juin 2023, Val-de-Scie.

En cette journée de fête, la scène est à vous ! Musique, chant, nous attendons petits et grands pour une soirée chaleureuse et musicale.

Si vous souhaitez participer merci de contacter le 02 32 19 88 03.

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



On this festive day, the stage is yours! Music, singing, we are waiting for young and old for a warm and musical evening.

If you wish to participate, please contact 02 32 19 88 03

En esta jornada festiva, ¡el escenario es tuyo! Música, canto, esperamos a grandes y pequeños para una velada cálida y musical.

Si desea participar, póngase en contacto con el 02 32 19 88 03

An diesem Festtag gehört die Bühne Ihnen! Musik, Gesang, wir erwarten Groß und Klein zu einem herzlichen und musikalischen Abend.

Wenn Sie teilnehmen möchten, kontaktieren Sie bitte die 02 32 19 88 03

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité