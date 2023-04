Cress’Vik Camp Viking Cressy, 17 juin 2023, Val-de-Scie.

Venez profiter de deux jours de fête à Cressy autour d’un camp Viking !

Animations, combats, jeux scandinaves, marché du terroir et musique traditionnelle vous attendent dans le parc du Prieuré.

Grand banquet le samedi dès 19h, réservation obligatoire (20€ / adulte et 10€/mois de 12 ans et les adhérents de Cressy Art et Culture).

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Cressy Parc du Prieuré

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy two days of festivities in Cressy around a Viking camp!

Animations, fights, Scandinavian games, local market and traditional music are waiting for you in the Priory park.

Grand banquet on Saturday from 7 pm, reservation required (20? / adult and 10?/months of 12 years and members of Cressy Art et Culture)

Ven a disfrutar en Cressy de dos días de fiesta en torno a un campamento vikingo

Animaciones, combates, juegos escandinavos, mercado local y música tradicional te esperan en el parque del Priorato.

Gran banquete el sábado a partir de las 19h, previa reserva (20€/adulto y 10€/mes para los 12 años y los miembros de Cressy Art et Culture)

Genießen Sie in Cressy zwei Tage lang ein Fest rund um ein Wikingerlager!

Im Park des Priorats erwarten Sie Animationen, Kämpfe, skandinavische Spiele, ein regionaler Markt und traditionelle Musik.

Großes Bankett am Samstag ab 19 Uhr, Reservierung erforderlich (20/Erwachsener und 10/Monat für 12-Jährige und Mitglieder von Cressy Art et Culture)

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité