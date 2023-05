Café réparation d’Auffay 5 Rue Georges Pompidou, 10 juin 2023, Val-de-Scie.

Vous avez un appareil en panne?

Vous voulez le réparer mais vous ne savez pas comment faire?

Venez au Café Réparation d’Auffay !

Gratuit et ouvert à tous mais sur inscription préalable !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

5 Rue Georges Pompidou Maison des Associations

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



You have a broken appliance?

You want to repair it but you don’t know how?

Come to the Auffay Repair Café!

Free and open to all but with prior registration!

¿Tiene un electrodoméstico estropeado?

¿Quieres repararlo pero no sabes cómo?

¡Ven al Auffay Repair Café!

Gratis y abierto a todos, ¡pero inscríbete con antelación!

Sie haben ein defektes Gerät?

Sie möchten es reparieren, wissen aber nicht, wie Sie das machen sollen?

Dann besuchen Sie das Café Réparation in Auffay!

Kostenlos und offen für alle, aber nur nach vorheriger Anmeldung!

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité