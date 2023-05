Atelier Tricotin Prénoms ou jolis mots, 7 juin 2023, Val-de-Scie.

Le deuxième atelier de Mai sera du Tricotin avec @gaspard.et.nina.

Vous pourrez créer un prénom ou un joli mot avec les conseils de Gaëlle !

C’est une belle idée de cadeau de naissance, de décoration intérieure, et de passer un bon moment entre amies !.

2023-06-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-07 20:00:00. .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The second workshop of May will be knitting with @gaspard.et.nina.

You will be able to create a first name or a pretty word with Gaëlle’s advice!

It’s a great idea for a birth gift, home decoration, and to have a good time with friends!

El segundo taller de mayo será de punto con @gaspard.et.nina.

¡Podrás crear un nombre de pila o una bonita nota con los consejos de Gaëlle!

Es una gran idea para un regalo de nacimiento, decoración del hogar, ¡y para pasar un buen rato con amigos!

Der zweite Workshop im Mai wird Tricotin (Stricken) mit @gaspard.et.nina sein.

Sie können unter Gaëlles Anleitung einen Vornamen oder ein schönes Wort entwerfen!

Dies ist eine schöne Idee für ein Geschenk zur Geburt, zur Innendekoration und um eine gute Zeit mit Freundinnen zu verbringen!

Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité