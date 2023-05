Atelier Lettres Fleuries, 2 juin 2023, Val-de-Scie.

Après le succès du premier atelier floral avec @atelierdeflorine. Je vous présente le second, Florine vous aidera à réaliser une lettre fleurie de votre choix avec une belle sélection de fleurs séchées. C’est l’occasion d’offrir un cadeau pour une naissance, un mariage ou bien se faire plaisir également et de partager un bon moment !.

2023-06-02 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-02 20:00:00. .

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



After the success of the first floral workshop with @atelierdeflorine. I present you the second one, Florine will help you to realize a flowered letter of your choice with a beautiful selection of dried flowers. It’s the opportunity to offer a gift for a birth, a wedding or to please yourself and share a good moment!

Tras el éxito del primer taller floral con @atelierdeflorine. Os presento el segundo, Florine le ayudará a realizar una carta florida de su elección con una hermosa selección de flores secas. ¡Esta es la oportunidad de ofrecer un regalo para un nacimiento, una boda o para darse un capricho y compartir un buen momento!

Nach dem Erfolg des ersten Blumen-Workshops mit @atelierdeflorine. Florine wird Ihnen helfen, einen Blumenbrief Ihrer Wahl mit einer schönen Auswahl an Trockenblumen zu gestalten. Dies ist die Gelegenheit, ein Geschenk zur Geburt oder Hochzeit zu machen oder sich selbst ebenfalls eine Freude zu bereiten und einen schönen Moment zu teilen!

